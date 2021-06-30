Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде взять за основу президентский законопроект про олигархов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал взять за основу законопроект президента Владимира Зеленского про деолигархизацию. Соответствующее решение комитет принял во время заседания, передает корреспондент УНН.

Детали

На заседании в среду, 29 июня, Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект Зеленского за основу, а также сократить срок подготовки ко второму чтению.

Решение поддержали 9 членов комитета, проголосовали "против" - 4 нардепа, один воздержался.

В то же время, члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.

Контекст

2 июня в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект № 5599 об олигархах.

3 июня во ВР обнародовали текст президентского законопроекта № 5599 об олигархах.

В среду, 30 июня среди народных депутатов из парламентской фракции “Слуга народа” проведут “сигнальное голосование” по поддержке законопроекта об олигархах и “ресурсного” законопроекта, чтобы до 1 июля отработать с этими депутатами их замечания к проектам, сообщал председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.