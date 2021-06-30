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Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде взять за основу президентский законопроект про олигархов

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде взять за основу президентский законопроект про олигархов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал взять за основу законопроект президента Владимира Зеленского про деолигархизацию. Соответствующее решение комитет принял во время заседания, передает корреспондент УНН.

Детали

На заседании в среду, 29 июня, Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект Зеленского за основу, а также сократить срок подготовки ко второму чтению.

Решение поддержали 9 членов комитета, проголосовали "против" - 4 нардепа, один воздержался.

В то же время, члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.

Контекст

2 июня в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект № 5599 об олигархах.
3 июня во ВР обнародовали текст президентского законопроекта № 5599 об олигархах.

В среду, 30 июня среди народных депутатов из парламентской фракции “Слуга народа” проведут “сигнальное голосование” по поддержке законопроекта об олигархах и “ресурсного” законопроекта, чтобы до 1 июля отработать с этими депутатами их замечания к проектам, сообщал председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, олигархи, законопроект
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