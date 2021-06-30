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Комитет по вопросам здоровья поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Комитет по вопросам здоровья поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

КИЕВ. 30 июня. УНН. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования во время заседания поддержал законопроект №5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, законопроект №5596 предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

При рассмотрении отмечалось, что введение законопроекта предполагается через три месяца после его опубликования.
Авторами законопроекта выступили более 80 народных депутатов от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса", а также представители группы "За будущее" и внефракционные депутаты.

В то же время, в Комитете рекомендовали парламенту отклонить альтернативный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения растений конопли в промышленных, медицинских и научных целях (№5596-1), авторами которого являются депутаты от "Слуги народа".

В частности, соавтор документа, представитель "Голоса" Ольга Стефанишина на своем Facebook выразила надежду, что законопроект будет принят в сессионном зале до конца лета.

Цитата:

"Шлю сердечки коллегам из Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Которые только что поддержали законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса. 11 голосов за!" - написала Стефанишина.

Добавим

Законопроект № 5596 по регулированию обращения конопли в медицинских целях зарегистрировали в Верховной Раде 2 июня.

7 апреля правительство Украины постановлением № 324 исключило из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

Источник: УНН
Теги: медицина, Верховная Рада, Украина, законопроект, канабис, комитет
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