КИЕВ. 1 июля. УНН. С сегодняшнего дня в Украине заработает рынок земли сельскохозяйственного назначения, пишет УНН.

Кто сможет купить землю

Правом купить землю будут наделены физлица - граждане Украины. С 1 июля 2021 до 2024 года право на приобретение земли будет только у них. С 2024 земли площадью до 10 тыс. га смогут покупать юрлица.

Перед приобретением земли потенциального покупателя будут проверять на то, сколько у него уже есть земель, не находится ли он под санкциями и не обвиняют ли его в террористической деятельности.

Купить в одни руки физическому лицу можно будет 100 га, а вот с 2024 через юридическое лицо уже 10000 га.

Формирование стоимости земли

С 2030 года будет действовать нормативная оценка земель - будет установлена минимальная стоимость гектара. К этому времени земли будут продаваться/покупаться по стоимости, которую установят стороны сделки. Ожидается, что средняя стоимость гектара в начале составит в среднем 50 000 гривен. Следует отметить, что заплатить за землю можно будет исключительно в безналичный способ - через банк, подтвердив источник происхождения денег. Самый простой способ подтверждения - справка о доходах.

Сделки купли/продажи будут оформляться через нотариуса. С аукционов будут продаваться земли государственной и коммунальной собственности.

Налоги

Физическое лицо, в случае продажи земельного участка, вправе не платить налог на доходы физических лиц и военный сбор при условии, что оно продает недвижимое имущество впервые в течение года, размер земельного участка не превышает нормы бесплатной передачи, определенной в статье 121 Земельного кодекса Украины и земельный участок находится в собственности продавца более 3 лет.

В другой ситуации гражданину придется платить 5% НДФЛ и 1,5% ВЗ от стоимости земельного участка, установленной в договоре. Для продавцов - нерезидентов ставка НДФЛ в случае продажи принадлежащей им недвижимости составляет 18%.

Земли в Украине

По оценкам экспертов, в Украине 42 млн га сельхозземель. На 41 млн гектар до сих распространялся мораторий на продажу. Из них 27 млн га еще в 90-е были разделены на паи.

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