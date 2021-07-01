Штат ГБР планируют увеличить: Рада поддержала законопроект

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 1 июля, приняла за основу законопроект №5305 о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований, передает УНН.

"За" проголосовали 226 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект

Законопроект, в частности, предусматривает:

увеличение штата центрального аппарата и территориальных управлений ГБР до 2 000 человек с 1 600, которые были ранее;

расширение сети ГБР, с открытием ряда новых обособленных подразделений в городах Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Житомир, Ровно, Черновцы, Кропивницкий и Одесса, Мелитополь и Херсон, Днепр, Сумы, Харьков, Мариуполь и Северодонецк, Черкассы и Чернигов;

право на доплаты за выслугу лет, дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы в ГБР;

расширение права на оружие и специальные средства лицам рядового и начальствующего состава ГБР, как и право применять меры физического воздействия;

установление основанием для проверки на добродетель и мониторинга образа жизни работника ГБР его отказа от прохождения полиграфа;

полную проверку декларации директора ГБР и его заместителей.

Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в содокладе на заседании парламента 1 июля отметил, что этот проект является техническим, направленным на совершенствование правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.

Монастырский также проинформировал о замечаниях к законопроекту, высказанных членами комитета во время его рассмотрения, которые будут учтены при его подготовке ко второму чтению.

Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать "надлежащему выполнению задач Государственным бюро расследований, в том числе создаст условия для эффективного осуществления оперативно-розыскной деятельности и организации досудебного расследования в ГБР".