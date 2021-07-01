Нардеп Ивченко: законопроект о страховании сельскохозяйственной продукции лоббирует интересы страховых компаний

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. Со своей стороны член аграрного комитета, заместитель главы партии "Батькивщина" нардеп Вадим Ивченко назвал его лоббистским для страховых компаний и таким, что не защищает интересы фермеров и аграриев, которые требуют страхования своих рисков. Об этом сообщает корреспондент УНН.

По словам Ивченко, при отсутствии рынка страхования, фермеры остаются незащищенными перед такими кризисными погодными явлениями, например, как засуха. Однако предложенный законопроект действует исключительно в интересах страховых компаний, но не фермеров.

Цитата:

"Сегодня предлагается государству возмещать не страховые выплаты, а премии (страховым компаниям - ред.)... Этот закон исключительно лоббистский для страховых компаний. Страховаться будут все, в том числе крупные аграрные холдинги. И государство из бюджета будет возмещать страховщикам аграрные премии, а если не будет страховых случаев, то фермер ничего не получит", - заявил Ивченко.

Детали

Народный депутат убежден, что концепция предлагаемого закона не отработана со средними и маленькими товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции. Более того, по его словам, Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров были против ряда его норм.

"Почему-то к этим уважаемым организациям, которые фактически поддерживают украинское село, не прислушались. В этом есть проблема: вы (народные депутаты - ред.) пытаетесь протащить исключительно лоббистские нормы, хотя могли бы поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно тех, которые работают на засушливых территориях и прислушиваться к аграрным ассоциациям, которые предложили концепцию страхования, потому что для них это нужно", - подчеркнул Вадим Ивченко.