С метлой в руках: за домашнее насилие решили наказывать общественно полезными работами

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приняла проект закона №3908-1 об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола, передает УНН.

Законопроект во втором чтении и в целом принят 336 голосами народных депутатов.

Что предусматривает законопроект:

добавляет санкцию в виде общественно полезных работ с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему;

предлагает привлекать военных за совершение этого преступления на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава;

позволяет рассматривать дело без присутствия нарушителя, если он надлежащим образом уведомлен.

Детали

Одна из разработчиков законопроекта, нардеп Евгения Кравчук сообщила, что суть законопроекта - очень простая. По ее словам, на сегодняшний день большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета. Поэтому и было предложено привлекать нарушителей к общественно полезным работам с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему. "Вероятно, что с метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в трудном положении", - отмечала Кравчук.

Также очень важным она назвала нововведение относительно возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются спрятаться от следствия, что "сильно усложняет скорее принятие решения о наказании".

Критика

В то же время, еще в феврале народный депутат Григорий Мамка отмечал, что, согласно предложенному законопроекту, "все военные, сотрудники полиции и других правоохранительных органов, в случае совершения насилия в семье и установления взыскания в виде общественно-полезных работ (это оплачиваемый труд), должны отработать в максимальном наказании 360 часов или 45 дней. При этом, полицейским запрещено заниматься другой оплачиваемой работой (ст. 66 ЗУ "О полиции"). Такие же ограничения, относительно занятия дополнительной оплачиваемой работой, распространяются на все правоохранительные органы".