ЕС и США призвали Раду одобрить Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы

КИЕВ. 1 июля. УНН. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки призвали Верховную Раду принять законопроект №4135 о координации антикоррупционных усилий в правительстве. Об этом заявляет представительство ЕС в Украине, передает УНН.





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"США и ЕС ожидают, что Верховная Рада одобрит законопроект №4135, который предоставит силу антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечит приоритетность и координацию антикоррупционных усилий правительства. Когда он будет принят, США и ЕС готовы поддерживать НАПК и заинтересованные стороны в разработке государственной программы и ее имплементации", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после принятия законопроекта страны готовы поддержать Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), и заинтересованные стороны в разработке и введении государственной программы в действие.

В заявлении также напомнили, что срок действия последней стратегии закончился 4 года назад.

Добавим

В законопроекте №4135 отмечается, что антикоррупционная стратегия должна охватить следующие сектора государственного управления: судопроизводство; государственное регулирование экономики; обеспечение экономической конкуренции; государственный сектор экономики; таможенные и налоговые органы; оборонный сектор; здравоохранение; финансирование политических партий, и частный сектор.

Что было раньше

22 сентября 2020 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.