Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,23 0,0512  EUR: 32,35 0,0445 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6615

Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии

Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада отклонила ряд проектов постановлений об отмене решений парламента по принятию законов о так называемой налоговой амнистии, передает УНН.

Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов.

Детали

Речь идет о попытке отменить голосования за законопроекты № 5153 и № 5156.

Нардепы приняли блок законопроектов о налоговой амнистии, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, 15 июня.

Теперь принятые законопроекты — а всего их три — может подписать председатель Верховной Рады и Президент.

В пропрезидентской фракции “Слуга народа” в парламенте ранее отмечали, что налоговая амнистия — это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, если за них не были уплачены налоги. Государство никого не заставлять выводить средства “в белую”. Также там отметили, что налоговая амнистия не касается тех средств, что человек получил, заплатив с них налоги. Например, зарплата, имущество или деньги в наследство.

Также в амнистии не могут участвовать должностные лица.

Указывалось также, что декларация, поданная лицом, который хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством по уголовным делам.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.