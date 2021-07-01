Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада отклонила ряд проектов постановлений об отмене решений парламента по принятию законов о так называемой налоговой амнистии, передает УНН.

Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов.

Детали

Речь идет о попытке отменить голосования за законопроекты № 5153 и № 5156.

Нардепы приняли блок законопроектов о налоговой амнистии, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, 15 июня.

Теперь принятые законопроекты — а всего их три — может подписать председатель Верховной Рады и Президент.

В пропрезидентской фракции “Слуга народа” в парламенте ранее отмечали, что налоговая амнистия — это добровольное, а не принудительное декларирования доходов, если за них не были уплачены налоги. Государство никого не заставлять выводить средства “в белую”. Также там отметили, что налоговая амнистия не касается тех средств, что человек получил, заплатив с них налоги. Например, зарплата, имущество или деньги в наследство.

Также в амнистии не могут участвовать должностные лица.

Указывалось также, что декларация, поданная лицом, который хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством по уголовным делам.