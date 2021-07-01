В Украине появился свой Нью-Йорк

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада одобрила переименование поселка городского типа Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк, передает УНН.

Детали

Так, народные депутаты 301 голосом приняли в целом проект постановления № 5081 о переименовании поселка, расположенного в Бахмутском районе Донецкой области.

Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Переименовать Новгородское на Нью-Йорк пытались еще в 2017 году депутаты прошлого созыва, но в 2019 году проект отозвали.

Справка

Нью-Йорк - это историческое название поселка, что использовалось до 1951 года. С 1892 года это была немецкая колония, основанная менонитами (христианское протестантское движение, возникшее в Нидерландах).

Название Нью-Йорк официально появилась на военных картах в 1846 году, а в списки населенных пунктов Екатеринославской губернии Нью-Йорк внесли еще в 1859 году. В начале 20-го века в поселке работала женская гимназия, школа для бедных, семилетняя школа, сельсовет.

Переименовали поселок на Новгородское во времена Советского Союза в 1951 году.

Сейчас поселок расположен неподалеку от линии фронта в Донбассе, там есть железнодорожная станция "Фенольная".

Оно входит в состав Торецкой городской территориальной общины и находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. На момент инициирования вопроса о переименовании пгт Новгородское было административным центром Новгородской поселкового совета, что административно подчинялось Торецкому городскому совету. В поселке проживает около 12 000 жителей.

К слову

Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении законодательства, согласно которому переименование географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий". Также, Институт указывает на то, что переименование Президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 г. Нью-Йорк на пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.