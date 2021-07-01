Локомотивы, питьевая вода и 1,3 млрд евро: ВР ратифицировала четыре соглашения между Украиной и Францией

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада сегодня ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции на общую сумму 1,3 млрд евро, передает УНН.

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"Верховная Рада ратифицировала 4 масштабные украинские-французские проекты - 1,3 млрд евро для экономики Украины, локомотивы для Укрзализныци, пожарные лестницы для ГСЧС Украины, качественная питьевая вода для Луганской области и Киева", - отметил глава МВД Арсен Аваков в Twitter, представляший соглашения в парламенте.

Четыре инвестиционные соглашения предусматривают, по данным МВД:

Обновление парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". Ожидается поставка 130 электровозов компании Alstom 80 двухсистемных, 50 - односистемних машин. Стоимость проекта - 882,5 миллиона евро. Ожидается создание до 7000 новых рабочих мест.

Усиление защиты населения Украины от чрезвычайных ситуаций, а именно совместное производство 370 единиц пожарных машины подъемников для работы спасателей на высоте, которых критически не хватает. Стоимость реализации Соглашения составит 300 млн евро.

Проект по улучшению водоснабжения в Луганской области, путем построения новых станций и сетей питьевой воды. Более 1 млн потребителей будут обеспечены качественной водой. Стоимость - 70 млн евро.

Проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве. Ожидается улучшение качества питьевой воды в столице для более 25% местных жителей. Стоимость Соглашения - 70 млн евро.

В МВД указали, что все проекты предусматривают обязательную локализацию производства в Украине на отечественных предприятиях на уровне от 30%. Это, как ожидается, даст дополнительные рабочие места и дополнительные налоги в бюджет государства. Все проекты финансируются за счет кредитных средств Госказначейства Франции и французских банков под низкий процент.

Дополнение

По такой же финансовой модели уже реализуются два масштабных украинско-французских проекта, а именно контракт с судостроительной компанией OCEA и авиастроительной корпорацией Airbus Helicopters.