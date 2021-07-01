Экс-министр инфраструктуры Омелян: "Укрзализныця" стала генератором черного кэша

КИЕВ. 1 июля. УНН. Коррупция в “Укрзализныце” достигла угрожающих масштабов. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы “А как на самом деле?”, передает УНН.

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“В 2017 году, когда я где-то полгода был министром, потратив массу времени на переговоры с политиками и правоохранительными органами, я пошел публично и сказал, что на „Укрзализныце“ огромная коррупция. Вместо того, чтобы быть № 1 компанией Украины, „Укрзализныця“ стала просто генератором черного кэша для нескольких человек”, — заявил Емельян.

Экс-министр заявил, что в авиации, на море и в других сферах инфраструктуры были существенные сдвиги, а на железной дороге как был бардак, так и остается. За один календарный год в “Укрзализныце” поменялось пять руководителей и сейчас будет шестой, подчеркнул Омелян.

“Буквально на позапрошлой неделе президент вышел с заявлением о том, что железная дорога в дефолте и „Укрзализныця“ — банкрот. Однако это не привело пока ни к каким действиям”, — сказал Омелян.

Контекст

Ранее Омелян сообщил как дважды обращался к НАБУ с официальным письмом о коррупционных схемах в “Укрзализныце”, однако антикоррупционеры его игнорировали.

Провалы НАБУ в “Укрзализныце” констатировала и Временная следственная комиссия Верховной Рады по оценке критического состояния железной дороги. Там заявили, что антикоррупционеры самоустранились от своих обязанностей бороться с коррупцией на железной дороге, а спецотдел детективов НАБУ не функционирует как следует, занимаясь другими делами.

УНН ранее писал, что в прошлом году НАБУ и САП совместными усилиями направили только одно дело касательно “Укрзализныци” в суд, и то пятилетней давности. Не помог и меморандум, подписанный с “Укрзализныцей” детективом НАБУ Денисом Гюльмагомедовим. Никакой схемы с тех пор НАБУ обнаружить не смогло.