Власти хотят наполнить бюджет налогами, которые нарушают конституционные и моральные принципы - Ивченко

КИЕВ. 1 июля. УНН. Заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко с трибуны Верховной Рады призвал представителей монобольшинства изменить подходы к наполнению бюджета за счет налогов, которые нарушают конституционные и моральные принципы, передает корреспондент УНН.

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"Власть в лице монобольшинства начала искать пути наполнения бюджета. Это неправильно, когда мы наполняем бюджет за счет тех людей, которые из-за тяжелой ситуации в стране уехали, а теперь должны платить налоги. Это не правильно - заплатить налоги с того, с чего уже уплачены налоги. Вы сегодня эти законы проголосуете и хотите сделать это нормой жизни, нарушая все моральные принципы и Конституцию", - заявил Ивченко.

Детали

Именно поэтому, по его словам, фракция "Батькивщины" подала на голосование постановления, направленные на то, чтобы остановить изменения налогового законодательства, которые будут ухудшать положение населения Украины.

"Вы не является "кнопочниками", вы представители парламента и каждого избирателя. И не нужно голосовать за законопроекты, которые нарушают права людей", - призвал Ивченко народных депутатов.

Однако по результатам голосования проекты постановлений не были приняты Верховной Радой.

Справка

Сегодня парламентарии рассматривали проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".