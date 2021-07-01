Большая реставрация: на памятники культуры в коммунальной собственности планируют выделить миллиард

КИЕВ. 1 июля. УНН. Законопроект №5551-2 о направлении средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия в коммунальной собственности принят Верховной Радой за основу. "За" народные депутаты отдали 322 голоса, передает УНН.

Детали

В законе "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" Министерству культуры и информационной политики будет предусмотрена новая бюджетная программа "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности" на 1 млрд грн.

Одна из соавторов законопроекта, нардеп Евгения Кравчук ранее отмечала, что много ценных памятников находится в коммунальной собственности общин. Поэтому и был зарегистрирован законопроект № 5551-2, который позволит государству через субвенции охватить проектом "Большая реставрация" не только государственные памятники, но и те, что находятся в коммунальной собственности.

Дополнение

Ранее Министерство культуры и информационной политики выбрало объекты, которые будут ремонтироваться в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация".