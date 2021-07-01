Неонатальный скрининг: Зеленский дал "добро" на выделение 300 миллионов на диагностические центры для новорожденных

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине", который парламент принял 17 июня текущего года, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

На сегодня в Украине существует потребность во внедрении программы расширенного скрининга новорожденных с целью выявления у детей врожденных или наследственных заболеваний, которые поддаются коррекции на ранних стадиях. Ведь запоздалая диагностика, в частности, спинальной мышечной амиотрофии (СМА) является главной причиной генетически обусловленной смертности младенцев.

Закон, который подписал Президент, увеличивает на 300 млн грн расходы для Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний.

Инициируя этот документ, Глава государства отмечал, что первоочередной приоритет в вопросе защиты прав детей - это право на жизнь и здоровье. И Украина стремится защищать жизнь каждого маленького гражданина с первых минут от его рождения, отметили в Офисе.

"Мы начинаем системную работу по орфанным заболеваниям в целом и СМА в частности", - сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, планируется создать шесть современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины, и высокотехнологичного референс-центра для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинга лечения.

Предполагается, что новорожденных в Украине будут сканировать более чем на 20 орфанных метаболических заболеваний.