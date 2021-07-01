Рада поддержала еще один антирейдерский законопроект

КИЕВ. 1 июля. УНН. Народные депутаты 308 голосами "за" приняли за основу законопроект №3783, который является частью "антирейдерского" пакета законодательных инициатив, передает УНН.

Детали

Во время представления законопроекта в парламенте его соавтор народный депутат Галина Янченко привлекла внимание к таким преступлениям в сфере хозяйственной деятельности как рейдерство.

Ранее Янченко отмечала, что законопроектом предлагаются изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми достаточно серьезно усиливается ответственность за наиболее распространенные рейдерские правонарушения. Среди них - подделка документов, печатей, штампов, противоправное завладение имуществом предприятия и другие. В общем, изменения вносятся в 8 статей УК Украины.

Так, для лиц, подающих на государственную регистрацию поддельные документы, штрафы увеличиваются в 10 раз и составят от 85 000 до 170 000 грн. До такого же уровня вырастут санкции и за подделку документов для государственной регистрации юрлиц и ФЛП.

Отдельно усиливается ответственность для лиц, оказывающих публичные услуги, в том числе для нотариусов и государственных регистраторов. За участие в рейдерских атаках таким лицам грозят штрафы от 136 000 грн до 204 000 грн. А максимальный вид наказания - лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Дополнение

В пакет еще входит законопроект №3774 об изменениях в процесс регистрации. А первый из пакета закон №159-IX уже вступил в силу.