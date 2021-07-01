Признание Францией украинских свидетельств о вакцинации: министры иностранных дел договорились о консультациях

КИЕВ. 1 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом по инициативе французской стороны. Как сообщили в МИД, министры обсудили признание Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19, передает УНН.

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"Дмитрий Кулеба отдельно затронул вопрос признания Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились, что вскоре состоятся соответствующие украинские-французские консультации", - сообщили в ведомстве.

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Главы дипломатий обсудили перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, советников лидеров.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта несмотря на провокационное поведение России.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коуэном по поводу взаимного признания covid сертификатов.

Сертификаты о вакцинации должны заработать в Украине с 1 июля. Они будут действовать до 180 дней. Сертификат будут выдавать людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать работу по завершению аудита украинской COVID-сертификата, который будет использоваться для поездок в страны Евросоюза.