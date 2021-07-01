Лукашенко заявил, что суверенитет Украины якобы "тает"

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что суверенитет южных соседей — Украины — якобы “тает”, но в этом “братский украинский народ” не виноват, передает УНН со ссылкой на его выступление на форуме регионов РФ и Беларуси.

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“Мы видим, как „тает“ суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами”, — сказал Лукашенко в четверг на пленарном заседании Форума России и Беларуси.

“Вы вчера правильно сказали (во время прямой линии), — обратился Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину. — Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем”.

В этой связи президент Беларуси решил поблагодарить Путина и всех россиян “за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси”.

Ранее

Путин вчера объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список “недружественных стран” — российский президент считает, что “украинцы и русские — это вообще один народ”.

Президент России также напишет отдельную статью по истории русского народа и в том числе его связи с Украиной, где планирует “доказать”, что русские, украинцы и белорусы — якобы “один народ”.