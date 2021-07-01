ВСК готовит промежуточный отчет по ситуации в "УЗ" и требует объяснений острого дефицита топлива

КИЕВ. 1 июля. УНН. Временная следственная комиссия (ВСК) по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" готовит промежуточный отчет по результатам своей полугодовой работы. Об этом в Facebook сообщила глава ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

Детали

Она уточнила, что отчет будет утвержден завтра, 2 июля, в ходе заседания комиссии, которое начнется в 13:00 и будет транслироваться на FB странице нардепа.

"Будем подводить итоги полугодовой работы и доносить их до руководства государства. Сделано много, но далеко не все", - отметила Гришина.

Отдельно нардеп сообщила об остром дефиците топлива на железной дороге и призвала руководство компании дать объяснения.

"По моей информации, уже 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов выведены в резерв из-за отсутствия топлива. На складах 772 тонны - это время работы железной дороги", - пишет Гришина, добавляя, что такие сбои в работе наносят ущерб компании в размере 8 млн грн в сутки.

"В то же время нет ни одного официального сообщения о причинах критической ситуации и принятых мер. Наблюдательный совет и правление УЗ, есть ли у Вас информация, что происходит?", - написала Гришина.

К слову

ВСК Верховной Рады по вопросам критического состояния "Укрзализныци" создана в январе этого года. За это время в частности:

- признано некомпетентным и рекомендовано уволить правление компании и членов Наблюдательного Совета

- признана неэффективной работа НАБУ по направлению борьбы с коррупцией на железной дороге.

Как ранее писал УНН, в прошлом году НАБУ и САП совместными усилиями направили в суд только одно дело по "Укрзализныце" и то - пятилетней давности. Текущую коррупцию никто не расследует. Флагманами борьбы с коррупцией вместо НАБУ стали Нацполиция и СБУ, у которой хотят забрать функцию расследования экономических преступлений.