Исторический момент: Рада приняла закон о коренных народах

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5506 "О коренных народах Украины". "За" проголосовали 325 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, в законопроекте определяется, что коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Напомним

18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины.

16 июня комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом.

Зеленский отметил, что хотел бы к летнему саммиту "Крымской платформы" подписать ряд "важных" для крымских татар и всех крымчан законов.

В Российской Федерации назвали законопроект о коренных народах Украины, "уродливым". По мнению президента России, идея Киева объявить россиян некоренными в Украине "наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу".