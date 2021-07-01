НАПК требует у главы набсовета Нафтогаза разорвать контракт с Витренко

КИЕВ. 1 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко как незаконный. Копия предписания размещена на сайте НАПК, передает УНН.

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"1 июля НАПК направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в НАПК.

Детали

Предписание, как отмечается, было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабмином в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

Что было ранее

14 июня председатель НАПК Александр Новиков внес Кабинета министров предписание об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, согласно которому распоряжение правительства о назначении главы правления Нафтогаза Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Позже Премьер Денис Шмыгаль обжаловал в ОАСК предписание, вынесенное ему НАПК.

18 июня стало известно, что ОАСК постановил приостановить действие предписания НАПК к Кабмину с требованием уволить Юрия Витренко с должности главы правления Нафтогаза.

Также, после предписания председателя НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины", глава наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко.

Дополнение

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет, уволил Андрея Коболева и принял решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". В НАК заявили, что такое решение - юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что "придерживались процедуры".

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением №370-р уволил 28 апреля, но сразу же избрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться - под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, якобы начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе.

19 мая Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза.