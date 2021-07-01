Шаг к ликвидации ГАСИ: Рада хочет внести изменения в Бюджетный кодекс

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №5656, предусматривающий изменения в Бюджетном кодексе в рамках ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. "За" проголосовали 325 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Проектом закона предусматривается перераспределение поступления государственного и местных бюджетов в связи с передачей полномочий государственным регистраторам по предоставлению административных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Таким образом, в специальном фонде госбюджета в части доходов являются 30% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, а также 30% платы эквивалентной административному сбору в сфере градостроительной деятельности, что взимается нотариусами.

В частности отмечается, что 70% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, осуществляемой РГА, относятся к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин.

Напомним

В первом чтении Верховная Рада приняла за основу законопроект №5655, который стал шагом к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.