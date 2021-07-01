Резников заявил, что закон о коренных народах будет способствовать возвращению Крыма и Севастополя

КИЕВ. 1 июля. УНН. Вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал закон "О коренных народах Украины" сигнал, который вернет надежду многим, а в итоге - способствовать возвращению оккупированных Крыма и Севастополя. Об этом он сказал, выступая с трибуны ВР, передает УНН.

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"Понятие "коренной народ" появилось в Конституции Украины 25 лет назад, но не было раскрыто. Четверть века - в течение жизни целого поколения - шли дискуссии.

Сегодня есть возможность перевернуть эту страницу и открыть новую. Этот документ является консенсуальным. Это - фундамент, который построен на принципах ООН в соответствии с международной практикой. Но с учетом особенностей Украины. Он позволит сосредоточиться на конкретных мероприятиях, которые гарантируют сохранение самобытности и обеспечат устойчивое развитие коренных народов. Я прошу вас учесть, что этот закон является судьбоносным для людей, большинство которых находится под давлением оккупантов. Их немного. По численности их столько, сколько населения в Полтаве или Хмельницком. Но нет в мире другого государства, которое может бороться за них. Нет другой власти, которая способна обеспечить продолжение их истории.

Мы можем дать сигнал, который вернет надежду многим, а в итоге - способствовать возвращению Крыма и Севастополя ", - подчеркнул Вицепремьер.

Детали

Алексей Резников поблагодарил все комитеты Верховной Рады, которые поддержали этот законопроект.

Среди других важных пунктов документа предусмотрено, что государство сможет оказывать поддержку СМИ, в которых представительные органы коренных народов самостоятельно прямо обладают менее 51% в уставном капитале и/или правом голоса частиц СМИ, в случае, если они осуществляют не менее 50% вещания на языках коренных народов Украины или посвящают не менее 50% вещания вопросам реализации прав коренных народов.

В целом документ определяет:

понятие коренного народа Украины; правосубъектность коренных народов Украины; основополагающие права коренных народов Украины; культурные права коренных народов Украины; образовательные и языковые права коренных народов Украины; право коренных народов Украины на устойчивое развитие; информационные права коренных народов Украины; правовой статус представительных органов; ресурсное обеспечение представительных органов; международное представительство коренных народов Украины.

Этот документ является рамочным, и очень важным политическим сигналом как для наших международных партнеров, так и внутри страны. Он является конкретным по отношению ко всем жителям, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, а также крымских татар, крымчаков и караимов, которые являются внутренне перемещенными лицами и проживающих на территории, подконтрольной украинскому правительству.

Напомним, на своем заседании 7 апреля 2021 года Кабинет Министров также одобрил важный документ, разработанный Минреинтеграции вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, профильными научными и образовательными учреждениями, неправительственными организациями и экспертами, в том числе теми, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя - Концепцию развития крымскотатарского языка.