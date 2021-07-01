ООС: боевики 17 раз нарушили "режим тишины", один боец ранен

КИЕВ. 1 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцевого российские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

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Возле Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применили минометы 120-го калибра.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Как отметили в штабе, в результате обстрела возле Широкиного один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Также в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 10 гектаров территории и передали на уничтожение 140 взрывоопасных предметов.

"Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

30 июня зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.