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ВР может продлить работу на одну неделю перед каникулами для принятия закона об олигархах - Арахамия

ВР может продлить работу на одну неделю перед каникулами для принятия закона об олигархах - Арахамия

КИЕВ. 1 июля. УНН. Для окончательного принятия президентского законопроекта по олигархам к завершению сессии парламент может продолжить работу на одну неделю. Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата:

"Для меня было неожиданностью, что провалили голосование по сокращенной процедуре по олигархам. Затем я пообщался с некоторыми людьми из нашей фракции и они заявили, что по нему есть много вопросов с точки зрения юридических механизмов. Чтобы принять его в этом сезоне мы имеем два варианта - удлинить еще на неделю пленарную работу, или отложить это на сентябрь", - заявил Арахамия.

Он добавил, что представители оппозиции в личных разговорах уже анонсировали поправочный спам в этом законопроекту.

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, нардепы, Слуга народа, Давид Арахамия
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