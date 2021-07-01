Спорт никогда не был вне политики: языковой омбудсмен рекомендовал спортсменам и клубам говорить на украинском на пресс-конференциях

КИЕВ. 1 июля. УНН. Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что отослал всем спортсменам и клубам рекомендации об обязательном использовании украинского языка на соревнованиях и пресс-конференциях. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее. Статус государственного языка в сфере спорта закреплено в статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке", - написал Кремень.

Детали

Омбудсмен подчеркнул, что речь личного общения спортсменов не является сферой действия Закона. Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии.

"Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований. Должны признать: поклонники украинского спорта прежде владеют украинским, и это касается как наших сограждан, так и зарубежных украинцев. Но это никоим образом не оговаривает важности владения другими языками мира, распространенными в спорте высоких профессиональных достижений", - добавил Кремень.

Он также добавил, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Ведущие спортсмены - это не про конкретное лицо или сборную, а прежде всего об имидже, авторитете и репутации страны в целом. Поэтому чем выше уровень соревнований, чем ярче борьба за победу, тем громче звучит Украина, увеличивается внимание к ее истории, традициям, спортивным достижениям. В значительной степени это влияет на консолидацию общества, нашу международную поддержку в условиях войны, укрепления национальных интересов в мире.

Напомним

Сборная Украины по футболу обыграла команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира.

В овертайме победу украинской сборной принес Артем Довбик. Во время пресс-конференции герой матча общался на русском.

Его выступление раскритиковала писательница Лариса Ницой. Позже она сообщила, что ей позвонил Довбик и пообещал, что впредь будет говорить на украинском. Правда писательница отметила, что звонок мог быть розыгрышем.