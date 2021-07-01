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Австрия разрешила свободный въезд украинским туристам, но с некоторыми условиями

Австрия разрешила свободный въезд украинским туристам, но с некоторыми условиями

КИЕВ. 1 июля. УНН. Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата:

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал Кулеба.

Детали

Согласно информации на сайте МИД, возможен въезд без регистрации и без карантина с сертификатом (доказательством) о полной вакцинации против COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.

Признанные вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Также возможен въезд с отрицательным ПЦР-тестом, но после въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Дополнение

Укрзализныця сообщила о возобновлении с 1 июля международного железнодорожного сообщения со Словакией, которое было приостановлено из-за пандемии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Австрия, вакцина, карантин
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