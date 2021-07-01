В посольстве США поздравили жителей украинского Нью-Йорка

КИЕВ. 1 июля. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило жителей поселка в Донецкой области, которому Верховная Рада решила вернуть его первоначальное название — Нью-Йорк, — повторяет название крупнейшего города США, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

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“Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционном консенсуса в Верховной Раде! Еще одна причина отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашей новой / старой названия!” — написало посольство в соцсетях.

Напомним

Ранее 1 июля Верховная Рада приняла переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк.

Таким образом, ему возвращена первоначальная название, которое это поселок мало до 1951 года. Тогда идеологически неприемлемо название, по тогдашнему административному делению, Нью-Йорка Дзержинского района Сталинской области была устранена, и поселок переименовали в Новгородское.