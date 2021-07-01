Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,38 0,1566  EUR: 32,52 0,1764 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12705

В посольстве США поздравили жителей украинского Нью-Йорка

В посольстве США поздравили жителей украинского Нью-Йорка

КИЕВ. 1 июля. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило жителей поселка в Донецкой области, которому Верховная Рада решила вернуть его первоначальное название — Нью-Йорк, — повторяет название крупнейшего города США, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

Цитата

“Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционном консенсуса в Верховной Раде! Еще одна причина отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашей новой / старой названия!” — написало посольство в соцсетях.

Напомним

Ранее 1 июля Верховная Рада приняла переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк.

Таким образом, ему возвращена первоначальная название, которое это поселок мало до 1951 года. Тогда идеологически неприемлемо название, по тогдашнему административному делению, Нью-Йорка Дзержинского района Сталинской области была устранена, и поселок переименовали в Новгородское.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Нью-Йорк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.