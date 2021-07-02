РФ инициирует в ПАСЕ резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине": в украинской делегации говорят, это очередная манипуляция

КИЕВ. 2 июля. УНН. Россия инициирует в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине". Об этом сообщил в пятницу член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

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"Россия инициирует в ПАСЕ резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Детали

По его словам, глава российской делегации Петр Толстой отметил, что "это было сделано из-за закона о коренных народах, который вчера приняла Верховная Рада". "Толстой утверждает, что моушен о подготовке проекта резолюции уже подписал представители Сербии, Армении, Венгрии и Молдовы. В России очень возмущены этим законом и хотят, чтобы в коренные народы Украины внесли русских. А Толстой назвал этот закон – сегрегацией", - рассказал Гончаренко.

При этом депутат подчеркнул россиянам, которых возмущают внутренние дела Украины, их не касающиеся, что закон относит к коренным народам Украины крымских татар, караимов и крымчаков. Эти народы сформировались на территории нашей страны, имеют свой язык, культуру и традиции, но не имеют своего государства. Именно поэтому, по его словам, нужен был закон, который закрепляет их статус в Украине. В то же время, как указал Гончаренко, этот закон не касается нацменьшинств, права которых защищает наша Конституция.

"Россия в своей привычной манере манипулирует и перекручивает факты, лишь бы опять громко заявить "о притеснениях русских" в Украине. И параллельно с этим сажает за решетку крымских татар в аннексированном Крыму. Этот закон – поможет нам защитить коренные народы Украины и приблизит возвращение Крыма. И мы будем бороться против всех этих манипуляций России в ПАСЕ", - добавил Гончаренко.

Дополнение

1 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5506 "О коренных народах Украины". "За" проголосовали 325 народных депутатов. В частности, в законопроекте определяется, что коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Коренными народами Украины, сформировавшимся на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.