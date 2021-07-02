Верещук: Рада не уйдет на каникулы, пока не проголосует закон об олигархах

КИЕВ. 2 июля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала ход рассмотрения законопроекта об олигархах, сообщает УНН.

Цитата:

"Мы должны сейчас между первым и вторым чтением так доработать закон, чтобы он был эффективным. Чтобы он не был лишь символическим политическим шагом. Документ должен работать для общества и на благо общества. Это задача для всех: тех, кто поддерживал и тех, кто не поддерживал законопроект", - заявила она во время подхода к прессе в ВР.

Детали

Нардеп добавила, что законопроект имеет несколько спорных моментов.

"Есть технические вопросы. Кроме того, у депутатов есть вопрос о том, имеет ли право СНБО определять лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов. Слышны мнения, что таким уполномоченным органом должно быть НАПК. Другие говорят, что это должен делать суд", - сказала нардеп.

В то же время законопроект должен быть проголосован еще до каникул Рады.

"Вчера мы не проголосовали за рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре. Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа") говорит, что мы не пойдем на каникулы, пока не проголосуем этот закон. Это означает, что рассмотрение документа во втором чтении будет в июле" , - уточнила она.

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.



