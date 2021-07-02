Концепция власти по рынку земли угрожает национальным интересам - нардеп Ивченко

КИЕВ. 2 июля. УНН. Открытие рынка земли украинской властью имеет концепцию, которая угрожает национальным интересам Украины. Об этом в эфире 4 телеканала заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" и член аграрного парламентского комитета, народный депутат Вадим Ивченко, сообщает УНН.

Цитата:

"Открытие рынка земли должно иметь какую-то концепцию. Единственная глобальная концепция, которая сегодня существует в мире - это дать как можно больше возможностей людям работать на своей земле, создавать рабочие места, семейные фермы, дать возможность людям кормить свои семьи, обеспечивать продовольственную безопасность страны. (...) Это целая концепция, которая должна быть представлена перед открытием рынка. При этом никакая концепция не представлена, а преимущественное право (покупки земли - ред.) предоставляется исключительно людям с колоссальными доходами в своих декларациях. Соответствует ли это национальным интересам Украины? Нет", - убежден народный депутат.

Детали

По мнению Вадима Ивченко, в этом случае оптимальным решением вопроса об открытии рынка земли в таком формате может стать выкуп земли у тех, кто желает ее продать, самим государством.

"Давайте, чтобы люди сказали свое слово через референдум, что они четко понимают, куда ведет предложенная концепция открытия рынка земли. (...) А сейчас хотя бы использовать такой механизм, чтобы дать людям продать, но при этом сохранить землю государством для того, чтобы подойти к этому вопросу концептуально и сохранить и поселенческую сеть, и мелкий бизнес на селе", - отметил Ивченко.

Дополнение

Ранее нардеп Вадим Ивченко поставил украинской власти пять критически важных вопросов об открытии рынка земли.