COVID-сертификаты в Украине: как они будут работать

КИЕВ. 2 июля. УНН. Правительство приняло постановление о введении COVID-сертификатов в Украине. О том, как они будут работать, рассказали в Минцифры, передает УНН.

Детали

COVID-сертификат - это цифровой документ, который будет подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, выздоровел ли человек от COVID-19. Документ, как указано, разрабатывается с учетом международных требований - EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.

Так, с июля Минцифра совместно с партнерами запустила бета-тестирование COVID-сертификатов. Приобщиться могут люди, которые уже получили 2 дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Уже около 10 000 пользователей, как указано, зарегистрировались. Стать бета-тестировщиком можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

Все данные о пациенте вносят в электронную систему здравоохранения. Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія". А потом также получить бумажный у врача.

COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в сервисе "Дія". Проверить, действителен ли сертификат, можно будет с QR-кодом. Это удобно, ведь не нужно дополнительно вводить специальное оборудование для проверки.

Дополнение

1 июля в Евросоюзе ввели свидетельства о прохождении вакцинации - так называемые "паспорта вакцинации" - для восстановления возможности путешествий внутри блока.

Украина одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению COVID-сертификатов. МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифры проводит переговоры со странами о взаимном признании международных сертификатов. Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать Венгрия, Молдова, Турция. Также достигнута соответствующая договоренность с Грузией. После прохождения технической проверки со стороны ЕС, как ожидается, состоится полноценный запуск функционала.

В то же время, Совет ЕС одобрил разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным туристам. Однако, Украины в списке стран, откуда ЕС разрешил принимать туристов, пока нет.

В МИД это объяснили так: государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза раз в две недели. За тот период, когда Еврокомиссия осуществляла оценку, показатели в Украине еще превышали норму. При этом, отметили в МИД, оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его последующего пересмотра - за две недели.