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В Украине обновили военный погребальный ритуал: Рада приняла законопроект

В Украине обновили военный погребальный ритуал: Рада приняла законопроект

КИЕВ. 2 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №4636-1 о военном погребальном ритуале. "За" проголосовали 278 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Законопроектом:

  • определен порядок захоронения погибших или умерших военнослужащих и других лиц, определенных законами Украины с проведением военного погребального ритуала,
  • предусмотрены полномочия военных должностных лиц по организации похорон с проведением военного погребального ритуала.

Так, законопроектом расширено действие положений Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины в части, касающейся захоронения, на:

  • военнослужащих, умерших или погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины;
  • военных, умерших или погибших во время прохождения службы;
  • умерших или погибших участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимая непосредственное участие в АТО/ООС;
  • некоторые другие категории лиц и т.д.

Согласно законопроекту, такой погребальный ритуал не проводится, если указанные люди погибли в результате совершения ими преступления или самоубийства.

Организация проведения военного погребального ритуала, в частности получения разрешения от родственников, близких лиц на организацию похорон по военному погребальному ритуалу, возлагается на начальника гарнизона, а его заместитель обязан назначать почетные караулы от воинских частей и осуществлять контроль за их подготовкой.

Критика

Как указывали в организации "Юридическая сотня" еще в феврале, законопроект якобы не включает в перечень категорий лиц, имеющих право быть похороненными в соответствии с этим порядком, Героев Украины, награжденных орденом "Золотая Звезда", рыцарей ордена Богдана Хмельницкого и кавалеров ордена "За мужество", хотя указывает на то, что лица со званием Герой Украины и те, которые награждены орденами Богдана Хмельницкого трех степеней или орденами "За мужество" трех степеней, имеют право на погребение в порядке специальной церемонии.

Источник: УНН
Теги: ВР, военные, похороны
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