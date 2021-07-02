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ООС: зафиксировано 13 нарушений "режима тишины" со стороны боевиков

ООС: зафиксировано 13 нарушений "режима тишины" со стороны боевиков

КИЕВ. 2 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток, 2 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открыли огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра.

Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на действия российско-оккупационных войск из СММ ОБСЕ.

Также, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 131 взрывоопасный предмет.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

1 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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