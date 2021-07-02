Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава Беларуси рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Цитата

“Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной”, — сказал Лукашенко.

Добавим

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о завершении проведения в стране масштабной антитеррористической операции.

Также Лукашенко заявил, что суверенитет южных соседей — Украины — якобы “тает”, но в этом “братский украинский народ” не виноват.

Справка

Белорусско-украинская граница — граница между Украиной и Беларусью, что существует формально с момента приобретения независимости Украины от Советского Союза, то есть от 24 августа 1991 года и унаследовала свое расположение от границы между УССР и БССР. Протяженность границы составляет 1084 км.

По данным СМИ, в начале политического кризиса в Беларуси товарооборот между Киевом и Минском развивался быстрыми темпами, а с 2016 до 2019 года ежегодно увеличивался на 16-20%.

С началом политического кризиса в Беларуси и агрессивных действий режима Лукашенко Украина значительно сократила товарооборот с этой страной. В 2020 году Киев экспортировал товаров на 1,3 млрд долларов, а завез в страну — на 2,9 млрд долларов. За январь март текущего года эти показатели составляют 0,3 млрд и 0,09 млрд долларов соответственно.