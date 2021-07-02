Боевики в Донбассе оборудуют новые полигоны, стрельбища и танкодромы - разведка

КИЕВ. 2 июля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики оборудуют новые полигоны, стрельбища и танкодромы, на которых уже в июле будут проводиться занятия с российскими наемниками. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.

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"Командование ВС РФ усиливает подготовку к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты оборудуют в районах дислокации 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК новые полигоны, стрельбища и танкодромы, на которых уже в июле будут проводиться занятия с российскими наемниками", - говорится в сообщении.

Детали

В ГУ разведки Минобороны отмечают, что в течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.

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На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений, возросло количество случаев проведения разведки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ.

Дополнение

По информации Главного управления разведки, командование российских оккупационных войск увеличило интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп, сформированных в основном из кадровых офицеров ВС РФ.