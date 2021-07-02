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Украина не получала сообщений о закрытии границ с Беларусью - МИД

Украина не получала сообщений о закрытии границ с Беларусью - МИД

КИЕВ. 2 июля. УНН. Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Закрытие границы с Беларусью пока не подтверждаем. От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ. Политика нашего государства направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права", - заявил Николенко.

Детали

Спикер подчеркнул, что Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины, но никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, и не собирается этого делать в будущем.
В МИД ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности.

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"Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - отметил спикер.

Напомним

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Белорусско-украинская граница - граница между Украиной и Беларусью, что существует формально с момента приобретения независимости Украины от Советского Союза, то есть от 24 августа 1991 года и унаследовала свое расположение от границы между УССР и БССР. Протяженность границы составляет 1084 км.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь
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