В ГПСУ опровергли заявления Лукашенко по "оружию из Украины" и добавили - сообщений о "закрытии границы" не получали

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Госпогранслужбе опровергли заявления Александра Лукашенко по "оружию из Украины", а также добавили, что не получали от белорусских органов никаких официальных сообщений об изменениях в охране границы, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Цитата

"Госпогранслужба не получала никакого официального уведомления от белорусской стороны в подтверждение заявления о "перекрытии границы" с Украиной", - говорится в сообщении.

Добавим

Относительно заявления Александра Лукашенко, который поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной в связи с огромным количеством оружия, которая, якобы, поступает из нашей страны, то пограничники ее опровергают.

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Информируем, что в последнее время пограничные наряды, несущие службу на "зеленом участке" границы с Беларусью и в пунктах пропуска не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через границу. В нынешней ситуации следует говорить не об увеличении попыток противоправной деятельности на украинско-белорусской границе, а наоборот. С августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, как на сухопутном, так и на речном сегментах. Пограничное ведомство Украины также значительно нарастило возможности воздушного мониторинга границы как пилотируемой авиацией, так и беспилотниками, отметили в ГПСУ.

"... Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси периодически обрабатывают общие анализы угроз и общие отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работы. В последнем таком отчете (по итогам прошлого года) пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Белорусско-украинская граница - граница между Украиной и Беларусью, что существует формально с момента приобретения независимости Украины от Советского Союза, то есть от 24 августа 1991 года и унаследовала свое расположение от границы между УССР и БССР. Протяженность границы составляет 1084 км.