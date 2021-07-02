Путин пожаловался Макрону на Украину за “деструктивные действия на Донбассе”

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором пожаловался на Украину за “деструктивные действия” Киева в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Детали

Как сообщает пресс-служба Кремля, при обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса.

Цитата

“Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые — в том числе в нормандском формате — усилия фактически саботируют”, — отмечают в Кремле.

Детали

В Москве считают, что Украина обязана начать прямой диалог с самопровозглашенными террористическими республиками “ЛНР” и “ДНР”, и также установить “особый статус Донбасса”.

Напомним

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт.

Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив, что диалог относительно оккупированных территорий необходимо вести с представителями террористов на Донбассе.

Свою позицию в отношении урегулирования конфликта на Донбассе Путин выразил и в разговоре по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщили в Кремле, во время разговора в центре внимания также был Донбасс и президент РФ традиционно настаивал на прямом диалоге Киева с боевиками.