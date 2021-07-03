Никаких признаков перекрытия границы: украинские пограничники о заявлениях Лукашенко

КИЕВ. 3 июля. УНН. Никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы Республикой Беларусь с Украиной, как это сообщалось со ссылкой на заявление Александра Лукашенко, не наблюдается. Однако, белорусская сторона усилила охрану границы, но, вероятно, на фоне празднования в стране Дня Республики, как это бывает обычно. Такое заявление распространили в Госпогранслужбе Украины в субботу, 3 июля, передает УНН.

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"За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось... В пропускных операция никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - указали в ГПСУ.

Детали

Украинское пограничное ведомство при этом указало, что вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20:00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

"Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - отметили в ГПСУ.

Указано, что за минувшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек.

"Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке", - указали в Госпогранслужбе.

Что произошло

В пятницу, 2 июля, стало известно, что Лукашенко приказал полностью закрыть границу Беларуси с Украиной, пытаясь перекрыть, как он называет, "приток оружия". Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.