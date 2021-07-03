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Важный шаг вперед: Венецианка оценила принятие закона о ВККС с правкой о международных экспертах

Важный шаг вперед: Венецианка оценила принятие закона о ВККС с правкой о международных экспертах

КИЕВ. 3 июля. УНН. Венецианская комиссия приветствовала принятие Верховной Радой закона о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей с правкой о международных экспертах, а также закона об ответственности чиновников за ложь в декларации. Об этом сообщил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио в своем Twitter, передает УНН.

Цитата:

"В Венеции на пленарном заседании Комиссии мне приятно было узнать, что парламент Украины принял закон о судебной системе и меры по борьбе с коррупцией, приняв во внимание большинство рекомендаций Венецианской комиссии. Это важный шаг вперед", - написал Джанни Букиккио.

Детали

Президент Венецианской комиссии также провел видеоразговор с председателем комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андреем Костиным. Соответствующее фото он прикрепил к своему посту в Twitter.

Добавим

2 июля Верховная Рада разблокировала подписание закона о ВККС с правкой о международных экспертах, принятый 29 июня.

До этого Венецианская комиссия критиковала законопроект о ВККС именно из-за непредусмотрения решающей роли международных экспертов.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, что было первой попыткой так называемой судебной реформы Президента Владимира Зеленского. Он вступил в силу осенью 2019 года. Документ, в частности, предусматривал роспуск состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12. С тех пор отбор новых судей приостановлен.

Что касается антикоррупционного законодательства, то Президент Владимир Зеленский сначала ветировал принятый ранее закон об усилении ответственности за ложь в декларации, поскольку он предоставлял возможность избежать внесения в декларацию имущества, записанного на члена семьи, и подал свои предложения в ВР. Рада одобрила поправки Зеленского об ужесточении наказания за ложь в декларациях также 29 июня.

Источник: УНН
Теги: ВР, декларация, Венецианская комиссия, ВККСУ
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