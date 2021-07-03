Путин указом утвердил стратегию нацбезопасности РФ, где планирует укрепить "братские связи" русских с украинцами

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, где утвердил стратегию национальной безопасности страны. В ней непо ередньо говорится и о планах относительно украинского народа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальный интернет-портал правовой информации РФ.

Детали

В указе говорится, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано посредством укрепления “братских связей между российским, белорусским и украинским народами”, однако никаких шагов, которые Россия будет для этого делать, не указано.

Среди задач — укрепить позиции русского языка как “языка международного общения” и поддержка граждан РФ, проживающих в других странах, в сохранении их “общероссийской культурной идентичности”.

Ранее

Тема о том, что украинцы и русские якобы “один народ” активизировалась на прямой линии президента РФ, в ходе нее Путин объяснил , почему Украина не внесена в так называемый русский список “недружественных стран” .

“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ ”, - сказал российский президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.

Тогда же Путин заявил , что планирует написать статью в которой хочет доказать, что украинцы и русские якобы “один народ”.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

При этом еще в конце мая в Кремле заявили , какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

20 мая Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начата.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.