Новости: Политика
4 июля 2021, 10:10 • Роман Рудской • 11475
Зеленский приехал в Одесскую область, примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМС
Владимир Зеленский
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.
Детали
В Одесской области Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Дополнение
28 июня в городе Одесса с участием представителей около 30 стран-участников состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений "Си Бриз-2021".
Что было раньше
Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве кораблей и баз для украинских ВМС.
Источник: УНН
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