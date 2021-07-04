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Зеленский приехал в Одесскую область, примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМС

Зеленский приехал в Одесскую область, примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМС

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.

Детали

В Одесской области Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

28 июня в городе Одесса с участием представителей около 30 стран-участников состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений "Си Бриз-2021".

Что было раньше

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве кораблей и баз для украинских ВМС.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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