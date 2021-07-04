В 2023 году Украина получит современный корвет - Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. В следующем году Украина получит новый современный военный корабль - корвет, который уже строят в Турции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Одесской области, сообщает УНН.

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"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава военно-морских сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинском верфи до конца 2023 года", - сказал Зеленский.

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Глава государства во время своего выступления также заявил, что Соединенные Штаты Америки в 2022 году начнут передачу Укриине боевых катеров Mark VI.