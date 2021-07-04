ООС: боевики 5 раз открывали огонь, есть погибший

КИЕВ. 4 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Как отметили в штабе, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

3 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.