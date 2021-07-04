В ВМС не исключают новых провокаций со стороны России

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина не исключает провокаций со стороны России в ходе украинской-американских учений "Си Бриз-2021", которые продлятся до 10 июля, заявил в интервью Радио Свобода командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.

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"Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота. С апреля месяца там же постоянно находятся корабли Балтийского и Северного флотов Российской Федерации - наблюдают за действиями участников наших учений. Таким образом провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников "Си бриза" существуют определенные отработанные процедуры", - сказал Алексей Неижпапа.

Детали

По его словам, сейчас в Бердянске и Мариуполе находятся четыре малые бронированные артиллерийские катера.

"При поступлении новых единиц катерного состава будем усиливать ими Азовское море", - сказал Неижпапа.

Он выразил надежду, что также в Азовском и Черном морях для "более эффективного освещения надводной обстановки" будут применены ударные беспилотники Bayraktar.

"Тренируемся использовать Bayraktar над морем, скоро в составе ВМС Украины будем иметь эскадрилью этих беспилотных комплексов. Их экипажи уже прошли подготовку в Турции. Мы с нашими собратьями из Воздушных сил Украины во время учений отрабатываем порядок применения БПЛА Bayraktar на море", - добавил он.

Дополнение

28 июня в городе Одесса с участием представителей около 30 стран-участников состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений "Си Бриз-2021",