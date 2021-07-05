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Глава МИД Греции сегодня посетит Украину

Глава МИД Греции сегодня посетит Украину

Никос Дендиас

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит сегодня Украину с рабочим визитом. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Главы украинской и греческой дипломатии Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас проведут переговоры, главными темами которых станут увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощения условий поездок граждан.

Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, вблизи украинских границ и в регионе Черного моря.

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Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском. Глава государства поздравил понтифика с днем Святых Апостолов Петра и Павла и снова пригласил в Украину.

Источник: УНН
Теги: МИД, визит, Греция
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