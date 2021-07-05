Раде предлагают уйти на каникулы до 7 сентября, а следующую сессию завершить 21 января

КИЕВ. 5 июля. УНН. Очередную - шестую - сессию Верховной Рады Украины девятого созыва предложили провести с 7 сентября 2021-го по 21 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Детали

Проект постановления №5720 о календарном плане проведения очередной сессии ВР зарегистрировала группа народных депутатов во главе с председателем регламентного комитета, нардепом от "Слуги народа" Сергеем Кальченко.

В частности, предлагается, чтобы открытие 6-й сессии и первое пленарное заседание в ее рамках состоялось 7 сентября.

Предлагается провести десять пленарных недель, из которых до Нового года крайнюю - с 14 по 17 декабря, а после нее - уже 11-14 января и в 18-21 января 2022 года. То есть, нардепы хотят примерно месяц отдыха от пленарных заседаний на новогодне-рождественские праздники.

Шесть недель предлагается определить для работы в комитетах, еще четыре - для работы с избирателями. Десять часов - для часов вопросов к правительству.

Крайнее пленарное заседание текущей - пятой - сессии ВР запланировано на 16 июля.

Седьмая сессия должна начаться 1 февраля 2022 года.

Справка

Верховная Рада Украины IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В состав Верховной Рады вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пяти партий по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам. Первое заседание состоялось 29 августа 2019 года.