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МИД проверяет информацию о задержании украинском в Беларуси

МИД проверяет информацию о задержании украинском в Беларуси

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинская сторона проверяет информацию о задержании украинца Павла Рабешко в Беларуси. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Вопросом занимается украинское консульство в Бресте.

Цитата

“Консульство Украины в Бресте проверяет информацию о задержании украинского гражданина Павла Рабешко. В Управление внутренних дел Брестского облисполкома и Столинского РОВД Брестской области направлен официальный запрос о подтверждении или опровержении факта задержания, причину и место пребывания украинца. Ответа пока не получено. Консулы держат дело на контроле”, — сообщил пресс-секретарь.

Контекст

Белорусские правозащитники сообщили, что правоохранители задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко, имеющего вид на жительство в Беларуси. Также был проведен обыск в доме парня, в котором, как сообщается, приняли участие пятеро полицейских. Сейчас местонахождение Рабешко неизвестно.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь
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