Президент ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности до 24 августа

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский планирует утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины ко Дню Независимости. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика", сообщает корреспондент УНН.

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"Воплощение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Ожидаю, что смогу утвердить такой основательный документ, а именно - Стратегию внешнеполитической деятельности Украины, уже к 30-летию нашей независимости", - отметил Владимир Зеленский.

Также Глава государства высказался за расширение географии дипломатических представительств Украины за рубежом.

Контекст

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины на 2021-2024 годы одобрена Кабмином в июне 2021 года и направлена на утверждение Президенту.

Стратегия основывается на положениях утвержденной указом Президента от 14 сентября 2020 года Стратегии национальной безопасности Украины и является документом среднесрочного планирования государственной политики в сфере внешних сношений.

В Стратегии внешнеполитической деятельности определены вызовы и угрозы, цели и направления внешнеполитической деятельности Украины, политика в отношении Российской Федерации, приоритетные задачи на пути европейской и евроатлантической интеграции, отношения приоритетного стратегического характера и стратегические партнерства, региональная политика и тому подобное.