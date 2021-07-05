МИД: за последние полтора года из-за решетки освободили более 1600 украинцев

КИЕВ. 5 июля. УНН. За последние полтора года из-за решетки удалось вытащить более 1600 граждан Украины. Об этом сообщил на Всеукраинском форуме “Украина 30. Международная политика” министр МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“МИД неоднократно доказал за эти полтора года, что Украина не бросает своих в беде. В общем из-за решетки за последние полтора года нам удалось вытащить более 1600 граждан Украины”, — сказал Кулеба

Детали

В частности, на форуме, Дмитрий Кулеба вспомнил времена пандемии. Домой смогли вернуться более 256 тысяч граждан Украины смогли вернуться.

“Но пандемия затянулась и чтобы путешествия были максимально комфортными и безопасными для граждан Украины, мы создали интерактивную карту мира с исчерпывающей информацией о режиме въезда/выезда/транзита в каждом государстве. Эту карту ежедневно посещает более 25 тысяч пользователей, а всего ею воспользовались уже более 6,5 млн человек”, — добавил Кулеба.

Дополнение

5 июля стартовал Всеукраинский форум “Украина 30. Международная политика”. Основными темами мероприятия, которое продлится в столице три дня, станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность.

Сегодня форум открыл Президент Владимир Зеленский. Также выступит министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. По Соглашению об ассоциации с ЕС и путь к членству в НАТО выскажутся представители Министерства иностранных дел, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Представительства ЕС в Украине, посольств Польши, Эстонии, Латвии, миссии Украины при НАТО, МИД Грузии, а также народные депутаты.

Второй день будет посвящен практическим измерениям внешней политики. Он начнется с выступления первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова. Спикеры и участники мероприятия будут говорить о Крымской платформе как внешнеполитический инструмент реализации стратегии деоккупации Крыма, о политике соседства Украины с государствами Евросоюза, а также о всемирном украинском сообществе.

Векторам внешней политики и энергетической безопасности будет посвящен третий день форума. На эту тему выступит первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко. Темами для обсуждения станут также поддержка украинского бизнеса на внешних рынках как приоритет внешней политики, энергетическая дипломатия, выгодное географическое положение Украины: совместные транспорт и инфраструктурные проекты, логистические возможности.